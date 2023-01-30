Главы Минобороны Австрии и Венгрии заявили, что их страны не будут поставлять вооружение Украине

Главы оборонных ведомств Австрии и Венгрии — Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницки — имеют общую позицию по вопросу о поставках вооружений Украине.

В понедельник, 29 января в Будапеште состоялась встреча главы министерства обороны Австрии Клаудии Таннер и министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницки.

После переговоров Салай-Бобровницки рассказал о поставках оружия Киеву.

"Позиция Венгрии ясна — мы не направляем оружие в регион конфликта, потому что хотим избежать эскалации, и наша позиция согласуется с позицией Австрии", — сказал глава венгерского Минобороны.

Таннер также подчеркнул в интервью СМИ, что самой большой угрозой для Европы является эскалация конфликта в Украине.

В середине января глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляш пояснил, что поставки оружия на Украину из Венгрии будут угрожать жителям Закарпатья.

По словам Гуляша, Венгрия не планирует поставлять оружие в Украину и транспортировать его через свою территорию из других стран, поскольку руководствуется интересами не только собственной безопасности, но и безопасности этнических венгров Закарпатья.