Журналист Йозвяк: Евросоюз готовит новые санкции против России к годовщине спецоперации

Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что на этой неделе Евросоюз планирует согласовать новые санкции против Беларуси, а к годовщине спецоперации – против России.

По его словам, к 24 февраля в Евросоюзе планируют подготовить десятый санкционный пакет в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что в ЕС работают над новым пакетом антироссийских санкций. По данным агентства Reuters, он будет готов к 24 февраля.

Между тем в МИД России заявили, что страна адаптировалась к новым реалиям и ограничила последствия введения санкций.