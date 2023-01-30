Журналист Йозвяк: Евросоюз готовит новые санкции против России к годовщине спецоперации
2023-01-30 21:12
Журналист Рикард Йозвяк сообщил, что на этой неделе Евросоюз планирует согласовать новые санкции против Беларуси, а к годовщине спецоперации – против России.
По его словам, к 24 февраля в Евросоюзе планируют подготовить десятый санкционный пакет в отношении РФ.
Ранее сообщалось, что в ЕС работают над новым пакетом антироссийских санкций. По данным агентства Reuters, он будет готов к 24 февраля.
Между тем в МИД России заявили, что страна адаптировалась к новым реалиям и ограничила последствия введения санкций.
Опубликовано: Светлана Репина