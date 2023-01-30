Кадыров ответил Моравецкому, который заявил о независимости Чечни

Рамзан Кадыров раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что Чечня заслуживает независимости, сообщает TVP.INFO.

"Он говорит (Моравецки – прим. ред.), что они должны поддерживать Ичкерию. У меня вопрос: где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы защищали интересы независимости, почему европейские страны, в том числе Украина, нас не поддержали, а вы сегодня вдруг решили поддержать несуществующее государство", - сказал Кадыров в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Кадыров утверждает, что жители Чечни решили "жить в составе Российской Федерации" - и это "выбор народа".

"И сегодня, как бы мы ни хотели отдельного государства, мы не можем существовать как отдельное государство, потому что 1,5 миллиона человек нуждаются в еде, одежде, обуви, образовании, детских садах и других программах и проектах, а мы не можем сделать это сами Поэтому во всех отношениях наш народ сделал правильный выбор. И каждый год, каждый день мы убеждаемся в этом", — сказал он.

Ранее Моравецки заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые народы находятся в России как "в тюрьме" и добавил, что "эти части России могут быть освобождены, как, например, Чечня может стать независимой".

"Они веками боролись за свободу и десятилетиями боролись за нее с большим рвением. Я думаю, что эта территория заслуживает независимости", — сказал Моравецки.