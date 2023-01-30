В Забайкалье пообещали миллионные премии за захват или уничтожение танков НАТО на Украине
Власти Забайкальского края пообещали жителям премии за уничтожение натовских танков, которые вскоре должна получить Украина.
За захват немецкого танка Leopard в любом варианте забайкальцы получат премию в размере 3 млн рублей, а за его уничтожение — 1 млн рублей.
Американские танки Abrams оцениваются дешевле: 1,5 млн рублей за захват и 500 тысяч рублей за уничтожение. Такую же премию обещали военнослужащим в регионе за уничтожение любого танка НАТО.
Часть премии также достанется тем военнослужащим, которые принимали участие в захвате или уничтожении танка – 100 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.
При этом отмечается, что военнослужащие должны "беречь жизнь и здоровье" при выполнении боевых задач. Соответствующий указ по этому поводу подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
В пресс-службе губернатора заявили, что решение о выплате премии за захват и уничтожение западных танков в войне на Украине "никак не повлияет на состояние областного бюджета, его обязательства и планы".
26 января США и Германия заявили, что поставят Украине 31 танк Abrams M1 и 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин одобрил реэкспорт своих танков в Киев третьими странами.
Вся западная бронетанковая коалиция должна включать не менее 10 европейских стран. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники пообещали Украине 321 тяжелый танк.
Опубликовано: Николай Скира