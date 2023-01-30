Президент Хорватии уверен, что Россия никогда не отдаст Крым
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, потому что Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать, пишет портал TV4R.
Во время встречи с журналистами Миланович сделал заявление, в котором сравнил присоединение Крыма к России с отделением Косово от Сербии.
"Когда вы поймете, что Сербия и Россия – это не одно и то же?" - спросил он.
По словам хорватского президента, международное сообщество "аннексировало Косово", как бы отняв его у Сербии.
"То же самое относится и к Крыму. Крым больше никогда не будет Украиной. Так говорят и высшие немецкие генералы", - сказал он.
Миланович, лидер страны, которая является членом НАТО с 2009 года и ЕС с 2013 года, обосновал свои слова тем, что "Россия — опасная страна" с ядерным оружием, поэтому она не отдаст Крым, как это было случай с Сербией и Косово.
"Вы сравниваете сербов с мировой ядерной сверхдержавой. Сумасшедшие эмоции и ненависть подвергают Европу большой опасности. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Вы знаете, что произойдет, когда русские начнут проигрывать войну? Они применят ядерное оружие", - заявил президент Хорватии.
Опубликовано: Николай Скира