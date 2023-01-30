Франция и Австралия наладят совместное производство снарядов для Украинской армии
2023-01-30 22:21
Франция и Австралия создадут совместное производство снарядов 155 мм калибра для ВСУ.
Об этом заявил 30 января глава французского министерства ВС Себастьен Лекорню, после двусторонних переговоров с коллегами из Австралии.
Он уточнил, что украинская сторона заявила, что ВСУ нуждается именно в такого рода боеприпасах. Также Лекорню отметил, что для этого будут заключены партнерские соглашения между промышленными предприятиями двух стран.
Планируется, что первая партия снарядов будет произведена и передана ВСУ уже в текущем квартале. Это будут тысячи снарядов 115 мм калибра, отметил руководитель французского министерства.
Опубликовано: Наталья Замечалова