Франция и Австралия наладят совместное производство снарядов для Украинской армии

Франция и Австралия создадут совместное производство снарядов 155 мм калибра для ВСУ.

Об этом заявил 30 января глава французского министерства ВС Себастьен Лекорню, после двусторонних переговоров с коллегами из Австралии.

Он уточнил, что украинская сторона заявила, что ВСУ нуждается именно в такого рода боеприпасах. Также Лекорню отметил, что для этого будут заключены партнерские соглашения между промышленными предприятиями двух стран.

Планируется, что первая партия снарядов будет произведена и передана ВСУ уже в текущем квартале. Это будут тысячи снарядов 115 мм калибра, отметил руководитель французского министерства.