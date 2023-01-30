Британский глава Минобороны Уоллес рассказал, когда танки Challenger 2 попадут на Украину
2023-01-30 22:29
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что переданные Украине танки Challenger 2 будут доставлены на передовую до лета, но не уточнил, когда именно это произойдет, сообщает ВВС.
Он ответил на вопрос в Палате общин, когда 14 танков, о которых премьер-министр Риши Сунак объявил в середине января, будут доставлены в Украину.
"Это произойдёт до лета или в мае, может и до Пасхи" (16 апреля - прим. ред.)", — сказал Уоллес.
Он также пояснил, что из соображений безопасности не может представить график обучения украинских военнослужащих их эксплуатации и обслуживанию.
В четверг один из его заместителей Алекс Чок заявил, что цель состоит в том, чтобы Challenger 2 были доставлены в Украину до конца марта.
Опубликовано: Николай Скира