Британский глава Минобороны Уоллес рассказал, когда танки Challenger 2 попадут на Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что переданные Украине танки Challenger 2 будут доставлены на передовую до лета, но не уточнил, когда именно это произойдет, сообщает ВВС.

Он ответил на вопрос в Палате общин, когда 14 танков, о которых премьер-министр Риши Сунак объявил в середине января, будут доставлены в Украину.

"Это произойдёт до лета или в мае, может и до Пасхи" (16 апреля - прим. ред.)", — сказал Уоллес.

Он также пояснил, что из соображений безопасности не может представить график обучения украинских военнослужащих их эксплуатации и обслуживанию.

В четверг один из его заместителей Алекс Чок заявил, что цель состоит в том, чтобы Challenger 2 были доставлены в Украину до конца марта.