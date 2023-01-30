Президент Аргентины Фернандес: Латинская Америка не будет отправлять оружие на Украину

Страны Латинской Америки не хотят передавать оружие Украине и отвергают как предложения США, так и канцлера Германии Олафа Шольца, который находится с визитами в Аргентине, Чили и Бразилии, сообщило агентство Reuters.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, как и лидеры Колумбии и Бразилии до него, отверг предложение США передать Украине российское вооружение, которое пообещали заменить на американскоею.

Глава Южного командования США генерал Лаура Ричардсон сообщила на прошлой неделе, что Вашингтон ведет переговоры с шестью латиноамериканскими странами, чтобы убедить их передать Украине российское оружие.

В пятницу президенты Колумбии и Бразилии Густаво Петро и Игнасио Лула да Силва отклонили это предложение.

В понедельник, 30 января канцлер попытался уговорить Аргентину на поддержку Украины оружием. Однако во время совместной конференции с Шольцем в Буэнос-Айресе президент Альберто Фернандес заявил: "Аргентина и Латинская Америка не планируют отправлять оружие на Украину или в любую другую зону конфликта".

В воскресенье, во время визита канцлера в Чили, местный президент Габриэль Борич вообще не упомянул конфликт в Украине.