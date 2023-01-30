«Газпром» уходит с греческого рынка под давлением санкций ЕС

"Газпром" объявил о выходе из греческого консорциума Prometheus Gas. Несмотря на действующее до 2027 года торговое соглашение, он продаст свои акции своему нынешнему партнеру.

В ответ на продление санкций ЕС в отношении импорта российского газа "Газпром" в официальном коммюнике сообщил о решении выйти из греческого консорциума Prometheus Gas.

По данным агентства AFP, греческий акционер Copelouros, владеющий 50% акций, выкупит другую половину, принадлежащую российской компании. Сумма сделки не известна.

Сотрудничество между этими партнерами продолжалось с 1991 года, когда была создана специальная компания для импорта и продажи природного газа для греческих клиентов. Основным поставщиком газа в Грецию в 2021 году на 40% была Россия. Остальные количества были закуплены в Алжире и Азербайджане. Более 70%/ газа используется для производства электроэнергии.

Согласно подписанному соглашению, "Газпром" продаст свои акции в течение двух недель, несмотря на то, что срок действия соглашения компании истекает в декабре 2027 года.

В последние месяцы греческая группа Copelouros сделала крупные инвестиции в инфраструктуру хранения газа и завод по регазификации СПГ, доставляемого по морю.

Греция, несмотря на прежние дружеские отношения с Россией, соблюдает санкции, введенные Евросоюзом. Она приостановил закупку российского природного газа и сырой нефти, доставляемых по морю.