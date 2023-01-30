В Бразилии автобус с игроками футбольной команды упал в пропасть, много погибших

Зарубежные СМИ сообщили о трагедии, произошедшей в Бразилии. В пропасть автобус, перевозивший игроков клуба "Вилла Мария Хелена". Несколько игроков погибли.

Об этом сообщил бразильский сайт O Globo. По информации источника, трагедия произошла сразу после футбольного турнира, прошедшего в городе Убапоранга в штате Минас-Жерайс, расположенном к северу от Рио-де-Жанейро.

Во время возвращения игроков клуба "Вилла Мария Хелена" автобус, в котором они ехали, упал в пропасть. Следователи устанавливают точный ход событий и оценивают масштабы трагедии.

Вышеупомянутый турнир выиграли игроки "Вилла Мария Хелена". Выводы O Globo свидетельствуют о том, что рассматриваемая трагедия произошла на мосту, перекинутом через десятиметровую расщелину. Причины падения автобуса с игроками в пропасть неизвестны.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские сообщили СМИ, что четверо молодых игроков в возрасте от 14 до 17 лет точно мертвы. Кроме них, из автобуса были извлечены и немедленно доставлены в больницу еще 29 человек.