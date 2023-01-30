Солдат ВСУ доставили на фронт на легендарных американских вертолетах «Чинук»

Минобороны Великобритании похвасталось проведением украинскими военнослужащими учений на территории страны с использованием знаменитых американских вертолетов CH-47 Chinook, сообщает Reuters.

В настоящее время многие европейские страны интенсивно обучают на своей территории украинских солдат. Одной из таких стран является Великобритания, которая всячески поддерживала Киев.

Местное Минобороны похвасталось проведением с украинскими военнослужащими учений на территории страны с использованием знаменитых американских вертолетов CH-47 Chinook.

Пока неизвестно, появятся ли эти машины в итоге на Украине и будут ли использоваться для перевозки пехоты.

Военные аналитики указывают, что в последующих траншах американской помощи могут начать появляться новые машины, в том числе CH-47 Chinook.

В конце февраля российская армия планирует массированное наступление на Украине. Отмечается ВСУ понадобятся и танки, и истребители, и транспортные самолеты.