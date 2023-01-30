Глава британского Минобороны Уоллес: танки Challenger 2 могут прибыть на Украину в мае
2023-01-30 23:01
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что танки Challenger 2 могут прибыть на Украину в мае.
По его словам, сначала проводиться обучение на танках, а затем военные учатся объединяться в подразделения.
Только после этого танки могут прибывать на передовую, и это произойдет ближе к Пасхе.
Ранее руководитель комитета по обороне в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд сообщил, что армия страны находится в плачевном состоянии.
Опубликовано: Светлана Репина