Forbes USA: самые богатые люди Африки потеряли за год 3,1 миллиарда долларов

Forbes USA сообщает, что самые богатые люди Африки за 2022 год потеряли в общей сложности 3,1 млрд долларов.

Их совокупное состояние сократилось до 81,5 млрд долларов. Речь идет о 19 наиболее состоятельных бизнесменах и предпринимателях.

Промышленный магнат из Нигерии Алико Данготе, владелец Dangote Cement, потерял за год 400 млн долларов, но по-прежнему является самым богатым человеком в Африке.

Второе место занимает Йоханн Руперт из ЮАР, который возглавляет швейцарскую компанию Compagnie Financiere Richemont.