В Англии пятилетний мальчик был полицейским один день

Маленький Гарри Фаррелл стал почетным офицером мотоциклетной полиции и проехал с отрядом полицейских по родным улицам.

В Интернете "завирусился" видеоролик, где малыш Гарри во главе отряда полицейских-мотоциклистов едет по родным улицам. Этот ролик набрал тысячи лайков, потому что история мальчика растрогала многих людей.

В прошлом году малыш потерял своего горячо любимого отца: 39-летний футболист Крейг скоропостижно скончался в мае-2022. Он был нападающим, выигравшим три матча за английскую сборную до 16 лет, и играл за команды "Йорк Сити", "Карлайл Юнайтед" и "Уитби Таун".

Гарри очень тяжело переживал смерть отца. И поэтому его мама, Эмма Овертон, решила во что бы то ни стало выполнить рождественское желание сына.

Малыш мечтает стать полицейским, когда вырастет, и поэтому попросил у Санта-Клауса электрический мотоцикл к Рождеству.

О его мечте узнала одна из коллег Эммы, которая рассказала эту историю своему мужу, служащему в полиции. Каково же было счастье малыша, когда к нему приехали настоящие полицейские на мотоциклах и предложили проехаться с ними по улицам города!

Гарри с радостью согласился. Облаченный в полицейскую форму, он во главе мотоциклетного отдела полиции Дарема проехал на своем маленьком электромотоцикле по родному кварталу и сфотографировался с взрослыми "коллегами" на память.

Он даже включал сирену, и ему подарили значок вооруженного полицейского. Констебль Фил Скевингтон сказал, что, услышав грустную историю малыша Гарри, они с коллегами решили поддержать его и подарить мальчику приятные мгновения.