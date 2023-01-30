Россия отказалась от сотрудничества с группой ОЗХО по химическому инциденту в Сирии

МИД России сообщил, что страна официально отказалась от сотрудничества с группой по расследованию и идентификации ОЗХО по химинциденту в сирийском городе Дума.

В ведомстве отмечают, что РФ считает данную группу нелегитимной. Аналогичной позиции придерживаются многие другие страны.

В МИД считают, что группа ОЗХО в данном расследовании пытается оправдать агрессию США, Франции, Великобритании в отношении Сирии.

Ранее организация по запрету химического оружия опубликовала отчет, согласно которому ВВС Сирии причастны к атаке с использованием химоружия в городе Дума в апреле 2018 года.