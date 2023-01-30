Премьер Рютте: Нидерланды готовы рассмотреть запрос Украины на поставки истребителей F-16
2023-01-30 23:18
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова рассмотреть запрос Украины на поставки истребителей F-16, если таковой поступит.
При этом он отметил, что пока в Нидерландах не получали подобных запросов от украинской стороны.
Рютте уточнил, что при рассмотрении запроса на поставки истребителей будут проведены консультации с собзниками.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине свои F-16 по согласованию с НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина