Премьер Рютте: Нидерланды готовы рассмотреть запрос Украины на поставки истребителей F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна готова рассмотреть запрос Украины на поставки истребителей F-16, если таковой поступит.

При этом он отметил, что пока в Нидерландах не получали подобных запросов от украинской стороны.

Рютте уточнил, что при рассмотрении запроса на поставки истребителей будут проведены консультации с собзниками.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине свои F-16 по согласованию с НАТО.