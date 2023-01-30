На Украине проверяют факты использования машин скорой помощи для раздачи повесток
2023-01-30 23:43
На Украине начались служебные проверки предполагаемого использования машин скорой помощи для вручения повесток.
Сообщается, что по этому вопросу было проведено совещание с руководством ответственных органов.
На нем обсуждались резонансные случаи нецелевого использования специального транспорта и некорректного поведения сотрудников, отвечающих за мобилизацию.
Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники военкомата вручали повестки людям, занимавшимся в спортзале.
Опубликовано: Светлана Репина