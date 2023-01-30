На Украине проверяют факты использования машин скорой помощи для раздачи повесток

На Украине начались служебные проверки предполагаемого использования машин скорой помощи для вручения повесток.

Сообщается, что по этому вопросу было проведено совещание с руководством ответственных органов.

На нем обсуждались резонансные случаи нецелевого использования специального транспорта и некорректного поведения сотрудников, отвечающих за мобилизацию.

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники военкомата вручали повестки людям, занимавшимся в спортзале.