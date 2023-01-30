FT: бывший президент Бразилии Болсонару запросил американскую визу на полгода

Издание Financial Times сообщает, что бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на американскую визу сроком на полгода.

Ранее сообщалось, что Болсонару находится в США. При этом отмечалось, что в случае въезда по президентской визе ему может грозить депортация.

Нынешний президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Жаира Болсонару будет привлечен к ответственности, если подтвердится его причастность к протестным акциям в Бразилиа.

В начале января сторонники Болсонару захватили здание конгресса в бразильской столице.