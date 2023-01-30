Politico: Столтенберг не хочет уходить с поста генсека НАТО

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата одной из стран НАТО сообщает, что Йенс Столтенберг не хочет уходить с поста генерального секретаря Альяна.

По словам источника, именно его кандидатура чаще всего упоминается как наиболее вероятная на следующий срок.

Вместе с тем многие в НАТО хотят видеть на этом посту нового человека. Однако союзники могут не решиться на риск с новой кандидатурой.

Ранее в качестве претендентов на данную должность называли премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Эстонии Каю Каллас.