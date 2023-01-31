Экс-посол США в России Макфол: Зеленского могут заставить подписать документ о неприменении западного оружия по РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Владимира Зеленского могут заставить подписать определенные документы в обмен на поставки оружия.

Он поясняет, что это могут быть письменные обязательства не использовать западное оружие для ударов по России.

Макфол считает, что на таких условиях Запад может поставлять Украине РСЗО, системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВСУ не должны наносить удары по России с использованием оружия, поставляемого Западом.