UOL: президент Бразилии да Силва отказался отправлять военную помощь на Украину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном отказался оказывать Украине помощь в проведении военных операций.

По информации UOL, да Силва заявил, что для достижения перемирия необходимы не поставки оружия, а переговоры с Россией.

При этом бразильский лидер признал, что осуждает проведение российской спецоперации на Украине.

Вместе с тем в Бразилии считают, что ответственность за украинский конфликт частично несет НАТО.