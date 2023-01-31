UOL: президент Бразилии да Силва отказался отправлять военную помощь на Украину
2023-01-31 00:20
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном отказался оказывать Украине помощь в проведении военных операций.
По информации UOL, да Силва заявил, что для достижения перемирия необходимы не поставки оружия, а переговоры с Россией.
При этом бразильский лидер признал, что осуждает проведение российской спецоперации на Украине.
Вместе с тем в Бразилии считают, что ответственность за украинский конфликт частично несет НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина