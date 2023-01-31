Global Times: НАТО готовится к прямому столкновению с Россией

Издание Global Times опубликовало материал Сун Чжунпина о подготовке НАТО к прямому столкновению с Россией.

Обозреватель считает, что недавнее заявление главы Военного комитета Альянса Роба Бауэра о готовности к конфликту с РФ – это не пустая угроза.

По мнению автора, существует малая вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.

Вместе с тем Альянс готовится к любому развитию событий, поскольку не исключает, что Россия переступить так называемую «красную линию».