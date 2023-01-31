Global Times: НАТО готовится к прямому столкновению с Россией
2023-01-31 00:25
Издание Global Times опубликовало материал Сун Чжунпина о подготовке НАТО к прямому столкновению с Россией.
Обозреватель считает, что недавнее заявление главы Военного комитета Альянса Роба Бауэра о готовности к конфликту с РФ – это не пустая угроза.
По мнению автора, существует малая вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.
Вместе с тем Альянс готовится к любому развитию событий, поскольку не исключает, что Россия переступить так называемую «красную линию».
Опубликовано: Светлана Репина