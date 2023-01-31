Donya-e Eqtesad: Россия стала крупнейшим инвестором в иранскую экономику

Издание Donya-e Eqtesad сообщает, что Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в экономику Ирана и обошла по этому показателю Китай.

Руководитель Организации инвестиций, экономической и технической помощи Ирана Али Фекри сообщил, что Россия вложила 2,7 млрд долларов в два нефтяных проекта в стране.

Одновременно Китай сократил свои вложения в иранскую экономику, хотя ранее занимал лидирующую позицию.

Теперь Китай вкладывает средства в основном в пограничные объекты и логистические центры, через которые экспортируется его продукция.