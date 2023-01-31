Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Россия подкупила МОК

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия подкупила Международный олимпийский комитет.

По его словам, олимпийское лицемерие куплено за российские деньги, которые не имеют запаха украинской крови.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что допускает участие спортсменов из Беларуси и России в Олимпийских играх 2024 года, но без использования национальных флагов и гимнов.

МОК пообещал рассмотреть возможность участия белорусов и россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.