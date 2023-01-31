Пушилин: ВСУ направляют резервы на Угледарское, Артемовское, Марьинское направления

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что украинские военные перебрасывают резервы на Угледаркое, Артемовское, Марьинское направления.

Он уточнил, что на эти направления Вооруженные силы Украины направляют дополнительные подразделения.

По словам Пушилина, на перечисленных направлениях продолжается продвижение российских военных.

При этом он признал, что российские военнослужащие продвигаются медленно, поскольку борьба идет за каждый метр.