WSJ: китайский ядерный институт покупал чипы из США в обход санкций
2023-01-31 02:05
Издание The Wall Street Journal сообщает, что Китайскач академия инженерной физики (КАИФ) покупала компьютерные чипы у американских производителей, несмотря на ограничения экспорта.
КАИФ занимается исследованиями и разработками в области ядерного оружия. Через китайских посредников она покупала чипы Intel и Nvidia.
Чипы использовались в компьютерных системах и оборудовании для моделирования ядерных взрывов.
Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводников в 1997 году.
Опубликовано: Светлана Репина