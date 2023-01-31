WSJ: китайский ядерный институт покупал чипы из США в обход санкций

Издание The Wall Street Journal сообщает, что Китайскач академия инженерной физики (КАИФ) покупала компьютерные чипы у американских производителей, несмотря на ограничения экспорта.

КАИФ занимается исследованиями и разработками в области ядерного оружия. Через китайских посредников она покупала чипы Intel и Nvidia.

Чипы использовались в компьютерных системах и оборудовании для моделирования ядерных взрывов.

Соединенные Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводников в 1997 году.