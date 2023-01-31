Президент Франции Макрон не исключил передачу боевых самолетов Украине

Президент Франции не исключил вероятность поставок боевых самолетов для украинской армии.

Поставка боевых самолетов в Украину не исключена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Нидерланды.

При этом французский лидер отметил, что поставки оружия Украине должны быть организованы исходя из следующих критериев. Одним из которых являются гарантии того, что удары не будут наносится по территории России.

Кроме того, передача вооружений не должна подрывать боеготовность самой Франции, сказал Макрон.