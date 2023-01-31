РИА Новости: Путин может обратиться с посланием к народу и ФС перед годовщиной спецоперации в Украине

Послание президента России к народу и Федеральному собранию может состояться перед годовщиной начала спецоперации в Украине.

Послание президента России Владимира Путина к народу и Федеральному собранию может состояться в 20-21 числах февраля, на кануне годовщины начала спецоперации в Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники в Государственной думе.

"Говорят, что 20-21 февраля", - сообщил источник агентства.

В прошлом году выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием не состоялось.