РИА Новости: Путин может обратиться с посланием к народу и ФС перед годовщиной спецоперации в Украине
Послание президента России к народу и Федеральному собранию может состояться перед годовщиной начала спецоперации в Украине.
Послание президента России Владимира Путина к народу и Федеральному собранию может состояться в 20-21 числах февраля, на кануне годовщины начала спецоперации в Украине, сообщило РИА Новости со ссылкой на свои информированные источники в Государственной думе.
"Говорят, что 20-21 февраля", - сообщил источник агентства.
В прошлом году выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием не состоялось.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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