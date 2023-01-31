Вашингтон и Сеул проведут имитационные учения по ядерным угрозам

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник (31 января) о том, что Соединенные Штаты и Южная Корея проведут имитационные учения, посвященные ядерным угрозам.

«Вашингтон и Сеул проведут учения, основанные на все более сложных сценариях ядерной угрозы полуострову», — написал Ллойд Остин в колонке, опубликованной информационным агентством Yonhap.

Ллойд Остин в третий раз посещает Сеул в качестве министра обороны.

В рамках визита он встретится со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом, а также с президентом Юн Сок Ёлем.

Визит призван углубить сотрудничество между двумя странами, которые планируют обсудить проблемы безопасности. Остин заявил, что это также пример выполнения обязательств США по сдерживанию Северной Кореи.