Девять бойцов ELN убиты во время армейской операции в Колумбии

Девять боевиков ELN были убиты колумбийскими военными в ходе «наступательной операции» , что стало крупнейшим поражением партизан с момента начала мирных переговоров с правительством президента Густаво Петро, сообщает AFP.

Операция, проведенная колумбийскими военно-морскими силами, прошла в пятницу в сельской местности муниципалитета Буэнавентура.

«В ходе боев были убиты девять подозреваемых членов НОА», сообщил прессе командующий. главнокомандующий сухопутными войсками генерал Хельдер Хиральдо.

По словам старшего офицера, во время этих столкновений был тяжело ранен колумбийский солдат, который затем скончался от полученных ран.

Национально-освободительная армия все еще действующий в стране, где с конца 2022 года были начаты переговоры всех формирований с правительством президента Петро.

Как таковые переговоры правительства и партизан проходят в соседней Венесуэле. В начале января из-за объявления Густаво Петро в канун Нового года о двустороннем прекращении огня, они зашли в тупик.

ELN опровергло эти договоренности, назвав их преждевременными.