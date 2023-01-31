Президент Туниса Кайс Саид уволил двух министров
Тунисский президент объявил в понедельник вечером 30 января об увольнении министров сельского хозяйства и образования.
По заявлениям прессы, отставка обусловлена нехваткой основных продуктов, включая молоко, и спорадическими забастовками в сфере образования.
Президент Кайс Саид принял решение о «частичных перестановках, назначив Мохамеда Али Бугдири министром образования» вместо Фетхи Селлаути, сообщается в пресс-релизе президента.
Министр сельского хозяйства Элиес Хамза был заменен Абдельмоменом Белати, говорится в сообщении.
В начале января Саид уже отправил в отставку министра торговли Фадилу Ребхи Бен Хамзу и Фахера Фахфаха, губернатора Сфакса, второго по величине города страны, который долгое время не справлялся с проблемой обращения с отходами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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