Президент Туниса Кайс Саид уволил двух министров

Тунисский президент объявил в понедельник вечером 30 января об увольнении министров сельского хозяйства и образования.

По заявлениям прессы, отставка обусловлена нехваткой основных продуктов, включая молоко, и спорадическими забастовками в сфере образования.

Президент Кайс Саид принял решение о «частичных перестановках, назначив Мохамеда Али Бугдири министром образования» вместо Фетхи Селлаути, сообщается в пресс-релизе президента.

Министр сельского хозяйства Элиес Хамза был заменен Абдельмоменом Белати, говорится в сообщении.

В начале января Саид уже отправил в отставку министра торговли Фадилу Ребхи Бен Хамзу и Фахера Фахфаха, губернатора Сфакса, второго по величине города страны, который долгое время не справлялся с проблемой обращения с отходами.