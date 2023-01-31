Бразилия не намерена поставлять танковые боеприпасы Украине
Бразилия не будет поставлять боеприпасы для поставленных Германией в Украину зенитных танков Gepard или для танков Leopard.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва четко отклонил такие просьбы своего коллеги канцлера Олафа Шольца во время переговоров в Бразилиа.
«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне», - сообщил Лула на совместной пресс-конференции.
«Бразилия мирная страна. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного», - подчеркнул бразильский лидер.
Германия поставила Украине 30 зенитных танков «Гепард» и пообещала поставить еще семь. Но ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов.
Новый завод оружейной компании Rheinmetall по производству таких боеприпасов в настоящее время строится в Нижней Саксонии. Запуск производства запланирован на начало лета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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