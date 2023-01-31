Президент Бразилии отказал Макрону в просьбе отправить вооружение Украине

Президент Бразилии отклонил просьбу Эммануэля Макрона об отправке военной помощи Украине, предложив вместо этого "искать мирное решение".

Луис Инасио Лула да Силва отклонил просьбу своего французского коллеги Эммануэля Макрона об отправке военной помощи Украине, вместо этого выразив готовность активно участвовать в поиске мирного решения конфликта.

Об этом сообщает бразильский интернет-портал UOL со ссылкой на источники, причастные к состоявшемуся телефонному разговору двух лидеров.

Лула да Силва заявил Макрону о необходимости переговоров с Россией для заключения перемирия. Он утверждал, что хотя Бразилия продолжает осуждать СВО в Украине, она не готова оказывать военную помощь, перекладывая ответственность за ситуацию на НАТО, которое, по его мнению, «в последние годы не способствовало установлению доверительных отношений с Кремлем.

По данным портала, Европа не скрывает, что своей поддержкой Лулы да Силвы в свете январских протестов в бразильской столице рассчитывает в ответ обратить внимание бразильского лидера на темы, интересующие европейские центры силы.

Как ранее сообщала пресс-служба бразильского лидера, стремление к миру между Россией и Украиной требует тщательного обмена мнениями между президентами обеих стран.