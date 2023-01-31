Финляндия отказывается вступать в НАТО без Швеции

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что его страна по-прежнему хочет вступить в НАТО вместе со Швецией, сообщает Yle.fi.

Пекка Хаависто сказал, что "Швеция остается важным партнером Финляндии, и присоединение к Североатлантическому альянсу является вопросом общей безопасности".

Напомним, в воскресенье, 29 января президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с молодежью пояснил, что Анкара готова принять Финляндию в структуры НАТО, но без Швеции.

Президент Финляндии Саули Ниинистё после выступления Эрдогана заявил, что правительство в Хельсинки уже связалось с турецкими властями.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем недавно признал, что гнев Турции в связи с недавними демонстрациями и сожжением Корана перед турецким посольством в Стокгольме осложнил процесс вступления Швеции в НАТО.

Глава МИД сказал, что шведское правительство в настоящее время тратит время и усилия, чтобы снова продвинуться вперед» все еще надеясь, что этот процесс может быть завершен этим летом.

Несколько дней назад премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также выразил оптимизм по этому поводу.

Для принятия нового государства в Североатлантический альянс требуется единодушное согласие его нынешних членов, в число которых входит и Турция.