Шольц вышел из себя после вопроса об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Латинской Америке, дал резкий ответ журналистам на вопрос о переброске боевых самолетов Украине, сообщает Die Welt.

Канцлера Германии попросили прокомментировать слова лидера его партии СДПГ Саски Эскена, который в интервью ARD прямо не исключил поставки истребителей в Киев.

"Странно, что идут эти дебаты. Некоторым приходится задаваться вопросом: зачем они об этом спрашивают, если речь идет о помощи украинцам", - сказал Шольц на пресс-конференции в Сантьяго-де-Чили, не скрывая волнения.

Он добавил, что нужна серьезная дискуссия, а не гонка за тем, чтобы дать больше, в центре которой, возможно, внутриполитические мотивы, а не поддержка Украины.

Канцлер Германии также напомнил, что вскоре после начала конфликта в Украине вместе с президентом США Джо Байденом исключил введение бесполетной зоны над Украиной, так как это привело бы к конфликту между Россией и НАТО.