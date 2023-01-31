Шольц вышел из себя после вопроса об Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц, находящийся с визитом в Латинской Америке, дал резкий ответ журналистам на вопрос о переброске боевых самолетов Украине, сообщает Die Welt.
Канцлера Германии попросили прокомментировать слова лидера его партии СДПГ Саски Эскена, который в интервью ARD прямо не исключил поставки истребителей в Киев.
"Странно, что идут эти дебаты. Некоторым приходится задаваться вопросом: зачем они об этом спрашивают, если речь идет о помощи украинцам", - сказал Шольц на пресс-конференции в Сантьяго-де-Чили, не скрывая волнения.
Он добавил, что нужна серьезная дискуссия, а не гонка за тем, чтобы дать больше, в центре которой, возможно, внутриполитические мотивы, а не поддержка Украины.
Канцлер Германии также напомнил, что вскоре после начала конфликта в Украине вместе с президентом США Джо Байденом исключил введение бесполетной зоны над Украиной, так как это привело бы к конфликту между Россией и НАТО.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-