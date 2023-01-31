Глава НАТО Столтенберг заявил о подготовке Россией нового масштабного наступления на Украине

НАТО видит, что Россия готовится к новому наступлению на Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

Во время выступления в Институте перспективных исследований им. Чея в Сеуле Столтенберг заявил, что "нет никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру".

"Мы видим обратное. Мы видим, что русские готовятся к новому наступлению, мобилизуют больше солдат, 200 тысяч человек, может быть, даже больше. Что они активно покупают новое оружие, больше патронов. Они увеличивают собственное производство, а также покупают больше оружия у других государств, таких как Иран и Северная Корея", - сказал глава НАТО.

По словам Столтенберга, сегодня никто не может сказать, когда закончится конфликт, но президент России Владимир Путин "может закончить его сегодня".

"Пока президент Путин верит, что может победить на поле боя, он не будет сидеть сложа руки и действовать добросовестно. Парадокс заключается в том, что на самом деле военная поддержка Украины — лучший способ добиться мирного решения путем переговоров", - считает Столтенберг.