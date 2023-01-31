Германия хочет как можно скорее вывести своих солдат из Мали

Два месяца назад правительство Германии решило, что Бундесвер должен уйти из Мали к маю 2024 года. Однако новый министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хочет перенести эту дату на более ранний срок.

"Оставаться в Мали до мая 2024 года в нынешних условиях не имеет никакого смысла", — заявил министр в понедельник газете Sueddeutsche Zeitung.

Писториус серьезно рассматривает возможность вывода солдат Бундесвера из западноафриканского Мали до крайнего срока, установленного в мае 2024 года. По его мнению, в нынешних условиях это было бы "пустой тратой денег и времени".

Как напоминает издание Die Welt, такую ​​дату вывода войск федеральное правительство определило в ноябре прошлого года. Причина, по которой Бундесвер так долго продолжал свою миссию, заключается в поддержке правительства Мали путем предоставления разрешения на полеты дронов.

По планам федерального правительства, в мае Бундестаг в последний раз продлит на год решение о пребывании войск в Мали. Писториус сказал, что поедет в Мали, чтобы увидеть все» лично, прежде чем принять это решение.

В настоящее время в Мали дислоцировано около 1000 немецких военнослужащих. Цель их пребывания — обеспечить стабилизацию в рамках миссии ООН МИНУСМА.