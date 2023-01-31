США отправили Украине первую партию БМП Bradley

Первая партия из 60 боевых машин пехоты Bradley покинула порт Северный Чарльстон в Южной Каролине на прошлой неделе, сообщило в понедельник Командование транспортных сил США (TRANSCOM).

Вашингтон ранее заявил о передаче Украине в общей сложности 109 таких машин.

Как говорится в заявлении, 60 машин M2A2 покинули порт Северного Чарльстона на прошлой неделе и будут переправлены морем в Европу. Со второй недели января украинские силы отрабатывают применение бронетехники и комбинированные боевые действия в Графенвере, Германия.

"Мы надеемся, что это повысит способность украинцев продвигаться вперед на поле боя и возвращать утраченные позиции с помощью оборудования, которое соответствует или превосходит то, что есть у русских", — сказала подполковник армии США Ребекка Д’Анджело.

В рамках последних трех пакетов военной помощи для Украины на сумму почти 6 миллиардов долларов США заявили о предоставлении Украине, среди прочего, 109 БМП Bradley, 90 колесных бронетранспортеров Stryker и 31 танк M1A2 Abrams.