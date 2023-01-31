До 83 выросло число погибших в результате нападения смертника на мечеть в Пакистане

Число погибших в результате нападения смертника на мечеть в Пешаваре возросло до 83. Нападавший взорвал жилет со взрывчаткой, ранив около 170 человек, сообщило агентство Reuters.

Нападение произошло в то время, когда около 400 верующих собрались внутри храма для молитвы. Штаб региональной полиции и штаб антитеррористической службы расположены в непосредственной близости от мечети. Среди верующих, собравшихся в храме, были и полицейские, 27 из них погибли.

По словам начальника полиции Пешавара Иджаза Хана, многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что необходимо принять решительные меры против виновных в нападении.

Бывший премьер-министр Имран Хан назвал инцидент "террористическим актом" и заявил, что крайне важно улучшить систему сбора разведданных и соответствующим образом оснастить полицейские силы для борьбы с растущей угрозой терроризма.