Премьер-министр Дании заявила о готовности передать Украине танки Leopard 2
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, посетившая Николаев в 30 января, заявила, что она открыта для передачи Украине танков Leopard 2, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Конечно, мы говорили сегодня о танках. Мы только что передали наши артиллерийские системы, но, конечно, танки тоже нужны", — подчеркнула Фредериксен.
Позже на вопрос журналиста датского телевидения TV 2 Фредериксен уточнила, что среди следующих актов помощи Украине могут быть и танки.
Президент Зеленский поблагодарил главу правительства Дании за ее заявление о готовности присоединиться к международной коалиции, направленной на обеспечение Украины бронетехникой.
В середине января правительство Дании объявило о передаче Украине 19 французских самоходных артиллерийских орудий Ceasar.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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