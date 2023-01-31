В 2023 году Украина планирует потратить на беспилотники $550 млн

Украина планирует потратить 550 миллионов долларов на беспилотники в 2023 году, заявил в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников, которого цитирует Reuters.

С украинскими производителями уже заключено 16 контрактов на поставку, сообщил глава Минобороны Украины.

Reuters напомнило, что Украина получила множество беспилотников от зарубежных партнеров: от оснащенного ракетами турецкого Bayraktar TB2 до разведывательного беспилотника Black Hornet норвежского производства, который весит менее 33 граммов.

В настоящее время Киев пытается увеличить внутреннее производство, чтобы построить то, что официальные лица называют "армией дронов".

"Самостоятельность военно-промышленного комплекса — один из факторов обороноспособности страны", — написал министр Резников в соцсетях.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины объявили, что инициируют создание предприятий по производству ударных беспилотников. В Минобороны поступило 75 заявок от украинских компаний по производству беспилотных летательных аппаратов, из которых было отобрано 16.