Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 83 человек

Число погибших возросло до 83 человек в результате взрыва террориста-смертника в мечети в пакистанской провинции Пешавар.

Мечеть находится на территории штаб-квартиры полиции режима, и ведется расследование того, как туда проник террорист.

Премьер-министр Пакистана и другие лидеры осудили это нападение — одно из самых страшных в стране за последние годы.

Пакистанские талибы отрицают свою причастность после первоначального заявления одного из их командиров.

«Террористы хотят создать страх, нацеливаясь на тех, кто выполняет обязанности по защите Пакистана», — сказал премьер-министр Шахбаз Шариф.

Во вторник спасатели все еще пытались найти верующих, погребенных под обломками. Представитель властей сообщил, что операция продлится еще три часа.