Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 83 человек
Число погибших возросло до 83 человек в результате взрыва террориста-смертника в мечети в пакистанской провинции Пешавар.
Мечеть находится на территории штаб-квартиры полиции режима, и ведется расследование того, как туда проник террорист.
Премьер-министр Пакистана и другие лидеры осудили это нападение — одно из самых страшных в стране за последние годы.
Пакистанские талибы отрицают свою причастность после первоначального заявления одного из их командиров.
«Террористы хотят создать страх, нацеливаясь на тех, кто выполняет обязанности по защите Пакистана», — сказал премьер-министр Шахбаз Шариф.
Во вторник спасатели все еще пытались найти верующих, погребенных под обломками. Представитель властей сообщил, что операция продлится еще три часа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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