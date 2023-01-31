В Швеции уничтожили памятник дипломату Валленбергу, спасшему 100 тысяч евреев

Рауль Валленберг был шведским дипломатом, спасшим от смерти около 100 тысяч венгерских евреев.

Незадолго до празднования Международного дня памяти жертв Холокоста была уничтожена его статуя в Хельсинборге, расположенном на юге Швеции.

Церемония должна была состояться в воскресенье, 29 января рядом со скульптурой, изображающей дипломатический портфель Валленберга, в связи с отмечаемым 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста.

Еврейская религиозная община планировала открыть надписи в память о бывших узниках немецких концлагерей, прибывших в Швецию в конце Второй мировой войны. На месте выяснилось, что памятник был измазан белой краской.

Полиция усилила патрулирование набережной Хельсингборга, где расположен мемориал.

Рауль Валленберг был шведским дипломатом, который с июля 1944 года в качестве секретаря шведского посольства в Будапеште спас от смерти около 100 тысяч венгерских евреев.В последний раз Валленберга видели 17 января 1945 года. Вероятно, именно в этот день сотрудники СМЕРШа арестовали дипломата и его венгерского шофера Вильмоша Лангфельдера.

Его так и не нашли, и его судьба неизвестна. По мнению историков, он, возможно, сидел в советской тюрьме. В 2016 году суд в Стокгольме официально признал Валленберга мертвым.