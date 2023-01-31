Пригожин рассказал, что не хотел жениться на артистке
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не хотел жениться на представительнице шоу-бизнеса, но связал себя узами брака с Валерией. Почему он пошел против своих принципов?
Иосиф Пригожин не скрывает, что ему не нравятся женщины из медийной среды.
Образ жизни таких личностей ему не по душе. Они ведут себя слишком открыто и вульгарно, а продюсер воспитывался в Дагестане.
Деятель музыкальной индустрии признался, что, если бы не встретил Валерию, то никогда бы не женился на артистке.
Пригожин ценит не только внешность и талант супруги, но и ее выдержку, и культуру. Певица не позволяет себе плохо говорить об окружающих.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-