Названа самая красивая российская актриса

Пластический хирург Надежда Петраш оценила внешность многих российских актрис, выбрав самую-самую. Кто же эта красавица?

Идеальное лицо - то, что максимально приближено к пропорциям золотого сечения. Соотношение между лбом, глазами, подбородком должны соответствовать стандартам: 1:1,618.

Нос должен в анфас иметь форму треугольника, а основание его должно быть в 1,618 раз меньше его длины.

Человеку, далекому от математики и хирургии, понять это сложно.

Пластический хирург Надежда Пертраш считает Юлию Пересильд актрисой, наделенной внешностью самой близкой к "идеальной".