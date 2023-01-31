Названа самая красивая российская актриса
Пластический хирург Надежда Петраш оценила внешность многих российских актрис, выбрав самую-самую. Кто же эта красавица?
Идеальное лицо - то, что максимально приближено к пропорциям золотого сечения. Соотношение между лбом, глазами, подбородком должны соответствовать стандартам: 1:1,618.
Нос должен в анфас иметь форму треугольника, а основание его должно быть в 1,618 раз меньше его длины.
Человеку, далекому от математики и хирургии, понять это сложно.
Пластический хирург Надежда Пертраш считает Юлию Пересильд актрисой, наделенной внешностью самой близкой к "идеальной".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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