Макрон не исключил поставок Украине боевых самолетов Mirage 2000

Франция не исключает поставки самолетов в Украину, заявил президент Эммануэль Макрон во время визита в Нидерланды, сообщает телеканал NOS.

Там глава государства встретился с премьер-министром Марком Рютте. Военная поддержка Киева была одной из главных тем переговоров.

Эммануэля Макрона на пресс-конференции спросили, готова ли Франция увеличить военную поддержку Украины и может ли она предоставить ей военные самолеты.

"Ничего не исключено в принципе. Мы всегда принимаем решения в зависимости от трех критериев. Во-первых, он должен быть полезен для украинской армии, учитывая время обучения и отправки. Во-вторых, отсутствие эскалации. Предоставляемое нами оборудование не может быть использовано для нанесения ударов по территории России. Третий критерий - не ослабить обороноспособность французской армии", - заявил президент Франции.

Эммануэль Макрон отметил, что пока Киев не просил Париж прислать истребители. Он также сообщил, что завтра встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который посетит с визитом Париж.

По мнению комментаторов, Франция могла бы предоставить украинцам истребители Mirage 2000. Они стоят на вооружении французской армии с 1980-х годов и постепенно заменяются самолетами нового поколения.