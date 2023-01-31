Дочь Толкалиной Мария поразила фолловеров бритой головой

Наследница актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского мария не ограничивает себя в проявлении свободы. Девушка выбрала для самовыражения ультракороткую стрижку.

Дочь известной актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поразила своих поклонников бритой головой.

Наследница знаменитостей выбрала для себя ультракороткую стрижку, выложив фото в сеть.