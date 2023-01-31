Дочь Толкалиной Мария поразила фолловеров бритой головой
2023-01-31 09:40
Наследница актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского мария не ограничивает себя в проявлении свободы. Девушка выбрала для самовыражения ультракороткую стрижку.
Дочь известной актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поразила своих поклонников бритой головой.
Наследница знаменитостей выбрала для себя ультракороткую стрижку, выложив фото в сеть.
-
Фолловеры неоднозначно оценили образ красавицы. Кто-то сравнил девушку с мальчиком, которому дали одеть розовое платье, кто-то восхитился тем, как идет Марии короткая стрижка.
Опубликовано: Наталья Гончарова