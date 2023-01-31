Александра Лукашенко в Зимбаве лично встретил президент Мнангагва, а также группа танцоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, очевидно, остался доволен теплым приемом, устроенным ему жителями и властями Зимбабве.

В понедельник, 30 января, белорусский лидер прибыл с государственным визитом в Зимбабве. В аэропорту Хараре его встречали как самого дорогого гостя.

Толпы местных жителей пришли в аэропорт, чтобы приветствовать его. Александр Лукашенко также смог полюбоваться выступлением небольшой группы местных танцоров. Президенту также вручили уникальную гирлянду цветов.

Затем в сопровождении лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагвы он прошел по красной ковровой дорожке. Политиков сопровождал почетный карул.

Агентство БелТА сообщае, что это не просто визит вежливости. 30 января был организован двусторонний бизнес-форум, в ходе которого был подписан ряд соглашений.

Официальные переговоры Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланированы на вторник, 31 января. Главы государств встретятся лично, а затем в составе делегаций.

Лидеры также примут участие в церемонии передачи техники белорусских производителей в рамках второго этапа зимбабвийской программы механизации сельского хозяйства.