Александра Лукашенко в Зимбаве лично встретил президент Мнангагва, а также группа танцоров
Президент Беларуси Александр Лукашенко, очевидно, остался доволен теплым приемом, устроенным ему жителями и властями Зимбабве.
В понедельник, 30 января, белорусский лидер прибыл с государственным визитом в Зимбабве. В аэропорту Хараре его встречали как самого дорогого гостя.
Толпы местных жителей пришли в аэропорт, чтобы приветствовать его. Александр Лукашенко также смог полюбоваться выступлением небольшой группы местных танцоров. Президенту также вручили уникальную гирлянду цветов.
Затем в сопровождении лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагвы он прошел по красной ковровой дорожке. Политиков сопровождал почетный карул.
Агентство БелТА сообщае, что это не просто визит вежливости. 30 января был организован двусторонний бизнес-форум, в ходе которого был подписан ряд соглашений.
Официальные переговоры Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланированы на вторник, 31 января. Главы государств встретятся лично, а затем в составе делегаций.
Лидеры также примут участие в церемонии передачи техники белорусских производителей в рамках второго этапа зимбабвийской программы механизации сельского хозяйства.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-