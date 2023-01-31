Козловский и Акиньшина пришли вместе на премьеру фильма в Москве, вновь подогрев слухи о их романе
Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина снова проводят время вместе. Знаменитости пришли на премьеру фильма в Москве в компании друг друга.
Актеров Оксану Акиньшину и Данилу Козловского заметили вместе на премьере фильма в Москве.
Примечательно, что они никак не комментируют свои отношения, появляясь в компании друг друга на различных светских мероприятиях.
В кинозале звезды экрана сели у самого прохода, пытаясь скрыться от посторонних глаз, о чем сообщает издание "Московский комсомолец".
Журналисты пытались сделать фото селебритис, но Акиньшина запретила это делать, резко сорвавшись с места.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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