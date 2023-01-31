Ярмольник назвал себя обделенным актером

Леонид Ярмольник заявил, что считает себя обделенным актером, так как мало работал с режиссером Леонидом Гайдаем.

На вечере памяти великого режиссера Леонида Гайдая актер Леонид Ярмольник признался, что всегда завидовал любимчикам кинодеятеля, назвав при этом Дмитрия Харатьяна.

Ярмольник заявил, что обижен на судьбу, так как не вошел в число главных звезд картин покойного Гайдая.

По мнению артиста, 100-летие великого режиссера комедий отмечает вся страна, чего был удостоен только Ленин в свое время.